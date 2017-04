Wie erziehe ich meine Tochter feministisch?

Das ist Chimamanda Ngozi Adichie

Die Autorin wurde 1977 in Nigeria geboren. Sie studierte später unter anderem an den US-Elite-Universitäten Yale, Princeton und Harvard. Neben diversen Kurzgeschichten (unter anderem eine ganz tolle, ausgedachte zu Donald Trump) hat sie einen der wichtigsten Romane der vergangenen Jahre geschrieben: "Americanah". Darin geht es um eine junge Frau aus Nigeria, die in den USA Rassismus und Sexismus erlebt.