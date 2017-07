Influencer sein ist ein Job. Versteht das endlich!

Während sich früher die Modezeitschriften bei mir stapelten, tut mein Daumen heute abends weh, weil ich zu viel auf dem Smartphone getippt habe. Mit den Storys von Marina the Moss, Caro Daur oder Wana Limar fahre ich zur Arbeit, sitze ich beim Essen oder schlafe mit ihnen ein.

Einerseits Produkte in die Kamera halten, andererseits der Community zeigen, wer man ist. Man kann das als belanglos abtun und nervig finden. Aber so sieht modernes Marketing aus, so verdienen viele unserer Generation heute Geld.

Sie sind eine menschliche Werbeplattform. Den Unternehmen geht es bei der Vermarktung von Produkten um Reichweite und in diesen Menschen haben sie die gefunden. Noch dazu sind Influencer den potenziellen Kunden sehr nah. Während Models oder Promis früher weit weg erschienen, in ihrer eigenen Champagner-Welt lebten, sind Influencer eben wie du und ich – mit Jalousien-Montage-Problemen.

Influencer nennt man sie – Menschen, die wegen ihrer großen Zahl an Followern auf Sozialen Netzwerken von Unternehmen für die Verbreitung von Werbung angefragt werden.

So präsentiert sich Caro Daur auf Instagram:

Denn: Was leisten denn Models wie Kate Moss oder Gigi Hadid ? Oder Moderatoren wie Joko und Klaas ? Oder Schauspielern wie Elyas M'Barek ? Es geht bei all diesen Berufen um Unterhaltung – und Influencer gehören zu dieser Branche jetzt dazu.

Wenn mir Marina ein neues Shampoo anpreist, nehme ich ihr das eher ab als einem Supermodel. Kein Wunder also, dass Firmen bereit sind, viel Geld dafür zu zahlen, wenn ein Influencer ein Produkt bewirbt. Eine Million Euro pro Jahr soll Deutschlands Erfolgreichste, Caro Daur, verdienen. ( Meedia )

Es gibt zwar Agenturen, die bei all dem helfen. Aber einen Acht-Stunden-Tag hat eine Caro Daur bestimmt nicht.

Ja, sie bekommen Reisen rund um die Welt und in traumhafte Hotels am Meer finanziert, tragen immer die angesagtesten Klamotten. Die andere Seite, die auf keinem Instagram-Bild zu sehen ist: 100 bis 200 Mails kommen pro Tag, erklärte Wana Limar neulich bei Instagram-Storys. Es geht darum, neue Werbedeals zu verhandeln, Termine für den roten Teppich abzustimmen, Reisen zu buchen, zu den nächsten Fashion-Events zu düsen, für Fotoshootings geschminkt zu werden.

M'Barek – seit "Fack ju Göhte" Idol vieler Teenager – müsste all das eigentlich wissen. Und trotzdem machte er sich vergangene Woche über Daur lustig ( bento ). Ausgerecht auf einer Werbeveranstaltung, auf der beide auftraten.

Der US-Wirtschaftsprofessor David Autor befasst sich mit Digitalisierung und was sie für unsere Arbeitswelt bedeutet. Er könne zwar nicht sagen, was die Menschen in 100 Jahren machen werden, erzählte er auf einem TED-Talk. Aber der Einfallsreichtum sei enorm, wenn man sich die vergangenen 100 ansehe.

Wenn ein Bauer Autor 1900 gefragt hätte, was Menschen machen werden, wenn die Jobs in der Landwirtschaft verloren gehen, hätte er niemals geantwortet: "App-Entwicklung, radiologische Medizin oder Yoga-Unterricht." (TED Vortrag)

Da reihen sich Influencer doch bestens ein.

Also: Wahrscheinlich braucht es noch nicht einmal 100 Jahre, bis es zahlreiche neue Jobs gibt. Wichtigste Voraussetzung dafür: Anpassungsfähigkeit. Und die braucht es nicht nur von dem, der einen neuen Job wählt, sondern auch von der Gesellschaft, die den Job anerkennen muss.

Also gewöhnt euch endlich an die Sätze eurer zukünftigen Kinder: "Mama, Papa, ich will Influencer werden."