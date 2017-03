"Dezent, unauffällig und wandelbar": Wie es ist, als Personenschützerin zu arbeiten

Today

Keine Spoiler!

Endlich! Der am meisten erwartete Film des Jahres ist jetzt in den Kinos: Disneys "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson in der Hauptrolle läuft am Donnerstag an. Und jeder fragt sich: Ist die Neuverfilmung so gut wie das Original?

Wir haben ihn uns angesehen – der Film im Schnell-Check.