Ich war arm, aber nicht asozial

Der SPD-Politiker Hubertus Heil verkauft es als " großen Durchbruch für gerechte Bildungschancen in Deutschland ". Die Wahrheit ist: Das ist ein Witz . Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer, ja, fast schon unmöglich es ist, in Deutschland nur mit der eigenen Leistung aufzusteigen.

Die Union und die SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen gerade auf ein Bildungspaket geeinigt. Geplant sind zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und bessere Betreuungsangebote, eine Milliarde für eine Bafög-Reform.

Auch Untersuchungen wie die PISA-Studie rügen regelmäßig Deutschlands ungerechtes Bildungssystem . Lehrer und Behörden sortieren immer wieder Schüler aus, weil deren Eltern vielleicht schlecht Deutsch sprechen, weil sie in kleinen Mietwohnungen leben ohne Bücherregal, Zeitungsabo und Theater-Dauerkarte. Viele Schüler schaffen es nicht nach oben, weil ihre Eltern nicht studiert haben – oder weil sie arbeitslos sind.

Geld war bei uns zu Hause immer knapp . Egal ob Spielzeug, Kleidung oder Schulsachen – jede noch so kleine Anschaffung mussten wir zusammenkratzen. Einmal brauchten wir im Matheunterricht einen Zirkel, rund 12 Euro hat er gekostet. Meine Mutter konnte ihn mir in dem Moment nicht kaufen, ein Freund lieh mir seinen.

In der Schule erlebte ich auch meinen ersten großen Urlaub: Es war unsere Abschlussfahrt nach Ungarn. Vom Amt bekam ich dafür einen kleinen Zuschuss, doch war der so knapp, dass ich für jede Pizza, jedes Bier in der Bar dreimal kalkulieren musste, ob mein Budget reicht. Ein demütigendes Gefühl.

Dieses Gefühl der Ausgrenzung geht weit über das Finanzielle hinaus. Die meisten bemitleideten entweder das arme Kind in mir oder verachteten mich als Balg der Arbeitslosen. Nur wenige sahen mich als Menschen. Eine Erfahrung, die mich bis heute prägt. Noch immer versuche ich aus Gewohnheit, jedem Stärke zu beweisen, um Mitleid und Verachtung vorzubeugen.