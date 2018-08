"Eine Schwangerschaft darf rechtlich gesehen verheimlicht werden, außer die Bewerberin stünde eigentlich unter Arbeitsschutz", sagt Dahrendorf. Eine Büroangestellte darf also lügen, eine Ärztin nicht – im Krankenhaus gelten für sie dann viele Einschränkungen: Sie darf beispielsweise kein Blut mehr abnehmen, operieren oder in der Notaufnahme arbeiten. Der Arbeitgeber könnte letztere also aufgrund der Falschinformation nachträglich kündigen. (Übersicht bei Kanzlei Hesselbach)