Tina bekommt ein Jahr lang 1000 Euro im Monat - ohne etwas dafür zu tun

Aber als ich sie mir noch einmal richtig durchgelesen hatte und auch alle meine Daten richtig waren, habe ich so langsam realisiert, dass ich tatsächlich gewonnen habe . Ich war total aus dem Häuschen und konnte mir erstmal gar nicht vorstellen, wie es ist jeden Monat 1.000 Euro zu bekommen - einfach so. Meine Freunde und ich haben dann sofort Pläne geschmiedet, was man mit dem ganzen Geld anstellen könnte. Ganz oben stand auf jeden Fall ein Urlaub mit meinem Freund.

Was hast du gemacht, als du die ersten 1.000 Euro auf deinem Konto gesehen hast?