Ich zahle doch Miete – warum darf ich nicht einfach selbst entscheiden, was ich auf meinem Balkon mache?



Weil die persönliche Freiheit dort ihre Grenzen hat, wo die der anderen beeinträchtigt wird - das gilt auch auf dem Balkon. „Im Grunde darf zwar jeder auf dem Balkon machen, was er möchte", sagt Ropertz. „Er ist mitgemietet und genau wie im Wohnzimmer kann ein Mieter entscheiden, was er dort macht." Aber: „Geräusche und Gerüche bekommen andere Bewohner natürlich viel eher auf dem Balkon mit, als wenn die Party im Wohnzimmer mit geschlossenen Fenstern stattfindet."

Eine weitere Einschränkung: Der Vermieter kann im Mietvertrag und in der Hausordnung klare Regeln vorgeben – an die muss sich jeder Mieter halten. Und wenn ein Streit um Lärm oder Gestank auf dem Balkon eskaliert, entscheidet am Ende schlimmstenfalls der Bundesgerichtshof. (Spiegel Online)

Simple Dinge wie Wäsche aufhängen sind immer erlaubt. Oder?

In der Sonne auf dem Balkon trocknet die Wäsche häufig viel schneller als im Keller. Darf der Vermieter dabei reinreden? "In manchen Häusern gibt es den Ansatz: Je nachdem, wohin der Balkon ausgerichtet ist, darf Wäsche nur bis zur Höhe der Brüstung aufgehängt werden – damit die Optik nicht verschandelt wird."

Das ist aber meistens nur in edlen Wohnvierteln mit schicken Fassaden der Fall. Genauso ist es mit dem knallpinken Sonnenschirm oder den extrem ausladenden Blumenkästen: Erst einmal alles okay – solange der Vermieter keinen Wert auf einen einheitlichen Look legt. Das wird meist im Mietvertrag festhalten.