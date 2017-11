Job vs. Freizeit: Fünf Menschen erzählen, wie viel sie wirklich arbeiten

Wie und vor allem wie lange wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten?

Acht Stunden am Tag, oder auch mal zehn – und dafür nur sechs am nächsten? Müssen wir am Abend noch unser Diensthandy an haben? Und dürfen dafür am nächsten Tag später starten?

Die Wirtschaft, Arbeitnehmer und Arbeitgeber debattieren über neue Arbeitszeitmodelle. Grund dafür sind zwei Forderungen: