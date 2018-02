Macht Zucker wirklich süchtig?

Und wie ist das mit Zucker-Ersatzprodukten? Stevia, Agavendicksaft oder klassischem Honig?

Zurück zu den Healthfood-Bloggern: Viele kippen Agavendicksaft in ihren Kurkuma Latte oder formen Energy Balls aus getrockneten Datteln – ist das die bessere Wahl? "Für den Körper ist Zucker im Grunde Zucker. Der weiß nicht, ob der Zucker gerade aus dem Honig kommt oder aus dem Würfelzucker", erklärt die Professorin.



Ob aus Ersatzprodukten, Obst oder Weißbrot: Der enthaltene Zucker wird vom Körper aufgespalten, bis er genauso aussieht wie der aufgenommene weiße Zucker – chemisch gesehen macht es dann keinen Unterschied mehr.

Aber: In natürlichen Süßungsmitteln sind immerhin noch wichtige Nährstoffe für den Körper enthalten, weißer Zucker ist einfach nur Zucker. Außerdem haben einige Ersatzstoffe viel weniger Kalorien als Zucker – wenn es ums Abnehmen geht, ist zum Beispiel mit Stevia eine gute Alternative. Dem Abhängigkeitsgefühl entkommen wir dadurch aber nicht: Denn der süße Geschmack bleibt gleich, unsere Geschmacksnerven können wir so nicht umerziehen.

Bekäme unser Körper durch kompletten Zuckerverzicht denn überhaupt noch die Energie, die er braucht?

"Rein biologisch gesehen müssen wir keinen Zucker zu uns nehmen", sagt Klaus. "Das Gehirn benötigt zwar Glukose, und Zucker ist ein wichtiger Energielieferant. Aber wir müssen ihn nicht mit der Nahrung aufnehmen, weil der Körper ihn selbst herstellen kann. Außerdem bestehen Kohlenhydrate wie Stärke aus Zuckermolekülen, die beim Verdauen im Darm freigesetzt werden."



Wenn wir also Brot, Kartoffeln oder Obst essen, bekommen wir genug Zucker, um alles am Laufen zu halten. Auf den weißen Industriezucker, der bergeweise in Cola, Schokoriegeln oder Fertigsoßen steckt, könnten wir gut verzichten – zumindest in der Theorie.