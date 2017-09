Ist Süßstoff gesünder als Zucker?

Bis Mitte Januar sollen Teilnehmer ihre Ideen einreichen. Nicht akzeptiert wird Stevia, ungern gesehen sind Ideen, die auf dem synthetischen Stoff Aspartam beruhen (der ist in der Zero enthalten). Das Ziel von Coca Cola: Bis 2020 den Zuckeranteil in ihren Getränken deutlich reduzieren. (Hier geht's zur Ausschreibung)



Mit Stevia hat der Konzern schon schlechte Erfahrungen gemacht. Die grüne Cola "Life" war mit dem Süßungsmittel versetzt – sie wurde allerdings wieder aus dem Handel genommen. Verbrauchern enthielt sie offenbar immer noch zu viel Zucker. Denn die Alternativ-Cola enthielt nur etwa ein Drittel weniger Zucker als eine normale (bento).

Und auch die zuckerfreie Coke Zero bekam einen Imagewechsel (bento). Den Süßstoff Aspatam enthält sie aber immer noch. Und der hat, auch wenn er gesundheitlich als unbedenklich gilt, keinen guten Ruf bei Verbrauchern. (FAZ)