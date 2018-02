Würdest du bei einer Weinprobe glänzen?

"Insgesamt zeigt sich das Bouquet eher zurückhaltend. Eine animierende Säure macht Appetit auf mehr. An Fruchtaromen hält er Zitrus und Melone parat, in der Mitte entwickelt sich eine feine Süße und am Ende gesellt sich etwas Süßholz dazu." Diese Wein-Kritik könnte von Dir stammen? Oder stehst du eher vor dem Weinregal im Supermarkt und denkst: "Oh, der Wein hat ein schönes Etikett. Den nehme ich"?

Finde im Quiz heraus, ob du bei einer Weinverkostung oder wenigstens im Restaurant mit deinem Wein-Wissen glänzen könntest. Und keine Sorge, wenn dir Dekantieren, Bouquet und Cuvée nichts sagen: Im Notfall helfen nicken, lächeln und nachschenken!