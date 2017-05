Zu viel Wasser trinken ist lebensgefährlich. Stimmt das?

1. Wir sollten Wasser sparen. Richtig?

Egal ob unter der Dusche oder beim Zähneputzen: Vermutlich jedes Kind in Deutschland lernt, wie wichtig es ist, sparsam mit Wasser umzugehen. Doch die Spar-Obsession hat manchmal irrwitzige Folgen: Weil der Verbrauch in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen ist und die Rohre kaum noch ausgelastet werden, stinkt es aus den Gullideckeln mancher Großstädte im Sommer immer wieder nach Fäkalien. Zum Beispiel in Berlin. Um dagegen vorzugehen, müssen die Leitungssysteme regelmäßig mit frischem Wasser geflutet werden. (Morgenpost)

Dabei gibt es durchaus Orte, an denen Wassersparen sinnvoll wäre. Das Problem: Wie viel Wasser für ein Päckchen Kaffee oder eine neue Jeans verbraucht wurde, ist vielen unbewusst. Doch gerade in den Ländern, in denen diese Produkte hergestellt werden, ist Wasser oft wirklich knapp.

Der "Virtuelle Wasserverbrauch" versucht, das sichtbar zu machen: Er zählt, wie viel Wasser für die Herstellung von bestimmten Dingen genutzt wurde. Wer seinen eigenen Konsum hinterfragen und in Zukunft vielleicht so mehr Wasser sparen will, findet hier eine Übersichtsseite.