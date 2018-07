Today

Dort droht Ärger mit den Libyern – drei Fragen und Antworten zur Lage.

Was ist passiert?

Das private Rettungsschiff "Aquarius" soll erneut zu einem Einsatz vor der Küste Libyens auslaufen. Am Mittwoch wird es vom südfranzösischen Hafen Marseille aus in See stechen, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen am Montag.

Die "Aquarius" war das erste humanitäre Rettungsschiff, dem die neue italienische Regierung im Juni die Einfahrt in einen Hafen verwehrt hatte (bento). Auch in Malta durfte es nicht einlaufen (bento).

Das Schiff gehört mittlerweile zu den letzten zwei zivilen Schiffen, die noch Migranten im Mittelmeer retten.