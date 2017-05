Wacken: So funktioniert die neue Bier-Pipeline

Gibt es Vergleichbares schon woanders?

Oh ja! Wo ist nicht schwer zu erraten: Auf dem Münchner Oktoberfest natürlich. Hier stellt die Paulaner-Brauerei in zwei Zelten die Bierversorgung über Leitungen sicher.

Auch in der belgischen Stadt Brügge fließt das Bier durch den Boden. Vier- bis fünfmal am Tag mussten Tanker früher durch die engen Gassen pendeln – von der Brauerei mitten in der Innenstadt zur drei Kilometer entfernten Flaschenabfüllung. Das geht seit September vergangenen Jahres deutlich einfacher. (SPIEGEL ONLINE)

Haben auch Kneipen in Deutschland solche Pipelines?

Es gibt Gaststätten, die bereits mit sogenannten Ausschanktanks ausgerüstet sind. Verlegt sind die Leitungen teilweise frei oder auch in Leerrohren durch Decken und Wände, heißt es bei Brauer-Bund. Man spricht aber hier nicht von "Pipelines".