Ganz billige Masche: Völlig normale Produkte werden jetzt als "vegan" verkauft

Tatsächlich: Was man früher vor allem in Reformhäusern und Bioläden kaufen konnte, wird jetzt vermehrt bei Supermärkten und Discountern angeboten. Laut dem Marktforschungsunternehmen Mintel wurden 2016 in Deutschland mehr vegane Produkte als in jedem anderen europäischen Land eingeführt.

Von allen Lebensmitteln und Getränken, die neu auf den Markt kamen, tragen 13 Prozent die Kennzeichnung "vegan" – und übrigens nur sieben die Bezeichnung "vegetarisch".