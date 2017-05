So verschwendest du weniger Lebensmittel

1. Traue deiner Nase, nicht dem Haltbarkeitsdatum. Wenn der Schimmel flauschig auf dem Frischkäse wächst, sollte man ihn wegschmeißen. Nicht aber, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Denn das gibt an, wie der Name schon sagt, bis wann etwas mindestens haltbar ist. In den allermeisten Fällen können wir Lebensmittel weitaus länger essen. Hier solltest du deiner Nase und deinen Augen vertrauen. Auch das richtige Lagern ist wichtig und wirkt sich auf die Haltbarkeit von Lebensmitteln aus: Kartoffeln und Zwiebeln haben es gern dunkel und nicht zu kalt, aber Tomaten sind kälteempfindlich. Teste in unserem Quiz, wie viel du über die Haltbarkeit von Lebensmitteln weißt:

2. Man kann Lebensmittel auch haltbar machen. Die Äpfel sind schon mehlig und schrumplig? Dann schäl' sie, wirf sie in einen Kochtopf, mach Apfelmus draus und füll ihn ab. Das geht natürlich mit allen möglichen Obstsorten. Du kannst auch Zucker hinzufügen und Marmelade machen. Du hast zu viel Bolognese gekocht oder kannst das Brot nicht so schnell aufessen, wie es vertrocknet? Frier' alles ein! Das schmeckt auch Monate später noch und rettet dich womöglich, wenn du an einem verkaterten Sonntag vor einem leeren Kühlschrank stehst. Lebensmittel, die du gut einfrieren kannst, sind beispielsweise: Brot

gekochte Soßen oder Gerichte

rohes Fleisch

Sogar Eier kann man einfrieren. Aber: vorher aufschlagen, sonst platzt die Schale. Lebensmittel, die sich nicht zum Einfrieren eignen: alles mit hohem Wassergehalt, wie die meisten Obst- und Gemüsesorten, auch Salat – sie werden dadurch eher matschig

Schnittkäse – trocknet aus und wird bröckelig. Lieber im ganzen Stück einfrieren! Du hast Gemüse gekauft, kommst aber nicht dazu, es auch zu kochen? Leg' es ein! Möhren, Zwiebeln, Zucchini – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann Gemüse salzig oder sauer einlegen, Obst in Alkohol, alles ist erlaubt. Inspiration gibt's zum Beispiel hier. Zum Weiterlesen:

3. Teile dein übrig gebliebenes Essen mit anderen. Es gibt auch Apps und Internetseiten, mit denen Supermärkte, Restaurants und Verbraucher übrig gebliebene Lebensmittel günstig abgeben oder verschenken können. Foodsharing: Wer Lebensmittel übrig hat, kann sie hier in virtuellen Essenskörben anbieten oder zu teilnehmenden Bäckereien und Kiosks bringen. Und wer auf der Suche nach Milch, Zucker oder Äpfeln ist, kann die echten Essenskörbe abholen. Too Good To Go: Bäckereien, Cafés, Hotels oder Restaurants bieten übrig gebliebenes Essen für wenig Geld an. Hungrige können Angebote in ihrer Nähe finden und kurz vor Ladenschluss abholen. MealSaver: Hier bieten vor allem Restaurants günstiger an, was am Ende des Tages übrig bleibt. FoodLoop: Über die App können Supermärkte ankündigen, welche Lebensmittel gerade günstiger sind, weil ihr Haltbarkeitsdatum bald abläuft. Hier findet ihr mehr Infos zu den Apps:

4. Wie wäre es mit einer Resteessen-Party? Die Kartoffeln waren im Angebot, aber du kannst ja nicht zwei Wochen lang jeden Tag Kartoffeln essen. Oder du fährst bald in den Urlaub, aber dein Kühlschrank ist (halb)voll? Dann lade Freunde ein! Und weil jeder immer irgendwelche Reste zuhause hat, sollen sie die auch noch mitbringen. Werdet kreativ: Backt Pizza und belegt sie mit Apfelringen und Speck. Kocht Reis mit ganz viel Sch.... Und die Wein- und Schnapsreste von der letzten Party könnt ihr gleich mit auf den Tisch stellen.

5. Wer weniger einkauft, schmeißt auch weniger weg. Das klingt jetzt einfacher gesagt, als getan, ist aber wohl die logischste Variante. Basics wie Nudeln, Reis und eingefrorenes Brot könnt ihr zum Beispiel immer zuhause haben. Frische Lebensmittel wie Gemüse, Obst oder Milchprodukte solltet ihr kaufen, wenn ihr sie braucht: Wenn ihr wisst, ihr wollt abends etwas kochen oder am nächsten Tag. Das bedeutet zwar, dass ihr öfter zum Supermarkt oder Gemüsehändler müsst, dafür tut ihr nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern auch für euren Geldbeutel: Wer weniger kauft und wegschmeißt, gibt auch weniger Geld aus.