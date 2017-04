Schluss mit ungesundem Halbwissen: So erkennst du gute (und wirklich schlechte!) Smoothies

8 häufige Smoothie-Fragen - und die Antworten darauf:

Können Smoothies wirklich frisches Obst und Gemüse ersetzen?

Viele Hersteller versprechen, dass einer ihrer Smoothies "bereits die Hälfte" des täglichen Bedarfs an Obst und Gemüse abdeckt. Dabei beziehen sie sich meist auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 400 Gramm Frisches am Tag empfiehlt - ein Wert, der auch in Entwicklungsländern erreichbar sein soll.

In Deutschland rät die Gesellschaft für Ernährung jedoch, deutlich mehr Obst und Gemüse zu essen - pro Tag sollen es demnach mindestens 650 Gramm sein (DGE). Umgerechnet sind das meist fünf Portionen. Wer einen Smoothie trinkt, kann damit höchstens ein bis zwei Portionen ersetzen, weil bei der Produktion auch Nährstoffe verloren gehen. Das ist allerdings immer noch besser, als gar kein Obst oder Gemüse zu essen.

Sind Smoothies gesünder als Säfte?

Ja, sind sie. Smoothies sind vor allem besser als Säfte aus Konzentrat, weil sie durch das Fruchtfleisch mehr nützliche Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Wichtig ist, dass die Zutaten möglichst frisch sind und vollständig verarbeitet wurden. Das ist nicht selbstverständlich: Der Begriff Smoothie ist rechtlich nicht geschützt. Die Getränke aus dem Supermarkt bestehen deshalb oft aus Obstsaft und enthalten nur ein paar färbende grüne Blätter. Ein genauer Blick aufs Etikett lohnt sich.