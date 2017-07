Kannst du Speisekarten entziffern?

Food

Ob Gourmettempel oder Hipsterimbiss: Je mehr ein Restaurant auf sich hält, desto schwieriger kann es werden, die Speisekarte zu verstehen. Bisweilen kann einen beim Bestellen das Gefühl überkommen, man müsse mindestens dreisprachig sein, um das korrekte Essen zu bekommen.

Dabei ist es in vielen Fällen gar nicht so kompliziert, was sich hinter den Begriffen verbirgt. Denn auch im feinsten Restaurant wird – im wahrsten Sinne des Wortes – nur mit Wasser gekocht.

Verstehst du diese Speisekarten-Fachbegriffe?