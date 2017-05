Nackensteak für 2 Euro bei Aldi – was bitte läuft da schief?!

Musik

Am Freitag starten "Rock am Ring" und "Rock im Park". Weil sich vergangene Woche ein islamistischer Attentäter auf einem Konzert in Manchester in die Luft sprengte, haben die Veranstalter ihre Sicherheitsvorkehrungen aktualisiert. Wegen der "latenten Gefährdung" sollen nun strengere Regeln gelten: