Tierschützer haben gruselige Videos in einem Schlachthof für McDonald's gedreht

Auch wenn er an einer Aktion nicht teilnehmen kann, lege er wert darauf, Aufnahmen zu verifizieren. Mitarbeiter, die in den Videos zu sehen sein, würden zum Beispiel überprüft, damit "Soko Tierschutz" sicher sein könne, dass die Bilder aus dem richtigen Schlachthof stammen.

Um an die Bilder zu kommen, wurden Kameras versteckt und nach Möglichkeit Minijobber undercover in Schlachthöfe eingeschleust. Im Schlachthof Hynek war Friedrich selbst dabei: "Ich habe mir alles angeschaut, bis zu den Schnapsflaschen am Arbeitsplatz."

Was sagt McDonald's?

McDonald's kooperiert exklusiv mit dem Rindfleischlieferanten OSI Food Solutions. Alle Burger-Patties in deutschen Filialen kommen von OSI. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit vielen Schlachthöfen zusammen – in Deutschland unter anderem seit Mitte 2017 mit dem nun kritisierten Schlachtbetrieb Hynek. Etwa ein Drittel des Fleisches von Hynek gehen an McDonald's, der Rest an andere Firmen.

In einem offiziellen Statement distanzierte sich McDonald's nun vom Hynek-Hof und stellte den Rindfleischbezug von dort ein. Laut der Fast-Food-Kette seien in den Videoaufnahmen der Tierschützer "gravierende Verfehlungen" zu erkennen.

Gegenüber bento sagte ein McDonald's-Sprecher, OSI wolle nun einen Maßnahmenkatalog aufstellen, um Tiermissbrauch zu verhindern. Unter anderem solle es Videokontrollen geben.

Man erwarte von allen Partnern, dass sie Tierschutzstandards einhalten und von Behörden, dass sie Missstände besser im Blick haben: "Wir müssen uns auf die staatlichen Instanzen verlassen können." Deshalb stellte McDonald's nun auch Strafanzeige gegen den Hynek-Hof.

Das heißt: Das Unternehmen hat sich möglichst rasch von seinem eigenen Zuliefererhof distanziert.

Tierschützer Friedrich hält das für ein "PR-Manöver":