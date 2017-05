Diese Gemüsereste solltest du nicht wegwerfen, sondern weiter verwenden

Food

Geraspelte Avocadokerne wirken antibakteriell und schmecken lecker in Smoothies. Die Schale der Wassermelone lässt sich zu Kimchi verarbeiten. Und aus dem Fond aus Spargelschalen entsteht ein leckeres Risotto.



Viele wissen nicht, was in Obst- und Gemüseresten steckt – und werfen sie wie selbstverständlich in den Müll.



Dabei sind Karottenkraut, Gurkenschale und viele weitere Reste, die von Kochexperten "Second Cuts" genannt werden, viel zu schade für die Tonne. Sie sollten nicht verschwendet werden – zumal sie neue Geschmackserlebnisse bieten.