Wie wir beim Naschen manipuliert werden

Weniger Zucker und gleicher Geschmack – geht das?

Beim Essen machen wir keine Kompromisse: Die Hühnersuppe macht Mutti am besten, woanders schmeckt sie nicht. Wenn Fanta auf Reisen einfach nicht "richtig" perlt, kann das schon mal eine halbe Stunde am Pool vermiesen. Und wenn wir entdecken, dass unser Lieblingsschokoriegel eine andere Rezeptur hat, ist Alarm angesagt!

Nestlé ist der größte Lebensmittelkonzern der Welt und setzt als solcher Standards in der Branche. Deshalb haben wir uns die Neuerung bei dem Ernährungsgiganten einmal genauer angeschaut:

Nestlé will nicht nur in Süßigkeiten an Zucker sparen, auch bei anderen Fertigprodukten. 18.000 Tonnen weniger Zucker bis 2020 in Europa, so das Versprechen. Allein bei "Kitkat"-Produkten spart man jährlich 235 Tonnen auf dem deutschen Markt – umgerechnet 1.500 Badewannen voller weißer Kristalle.

Und nicht nur das Schweizer Unternehmen versucht dem Suchtstoff und Dickmacher beizukommen. Auch viele Supermärkte wollen die Rezeptur der Eigenmarken optimieren. Darunter Aldi und Lidl. (n-tv)

Geht es hier wirklich um die Absicht, dass sich Menschen gesünder ernähren? Oder einfach nur um eine gute Marketing-Maßnahme?

Schließlich werden wir Kunden seit Jahren mit Werbeslogans gelockt, die so tun, als machten die Produkte uns schlank, gesund und fit – auch wenn sie vor allem Zucker und Fett enthalten.