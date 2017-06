Ich war Kaffee-Junkie und habe einen Entzug hinter mir

Ich besorgte mir ein Tee-Ei und rührte keinen Kaffee mehr an. In der ersten Woche hatte ich ständig Kopfschmerzen . Mich überkam eine tiefe Müdigkeit . Entzugserscheinungen.

Nach einem Urlaub in Irland begann ich einen Entzug . Ich hatte dort schwarzen Tee mit ein wenig Milch getrunken. Die Iren lieben diesen Tee, und das aufputschende Koffein ist auch drin. Allerdings nur halb so viel wie im Kaffee, und es kickt nicht sofort, sondern wirkt langsamer.

Fünf bis acht Tassen kamen bei mir so täglich zusammen. Nach dem Kaffee war vor dem Kaffee. Mit Genuss hatte das nicht mehr viel zu tun. Kaffeetrinken wurde für mich zur Gewohnheit, so wie Menschen aus Gewohnheit rauchen.

Nebenbei sparte ich Geld , das ich sonst für coffee to go ausgegeben hätte. Ich verursachte dadurch weniger Müll . Auch das gab mir ein gutes Gefühl.

Am Kaffee kam ich aber auch während der Abstinenz nicht vorbei. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee im Zug, beim Mittagessen in der Stadt, im Büro, immer und überall. Die ersten Tage waren eine einzige Überwindung; die Verlockung hoch, wenn jeder Kaffee trinkt nur man selbst nicht.

In ihrem Buch berichtet Nieber unter anderem, wie Kaffee das Risiko für erhöhte Leberwerte und Leberzirrhose verringert, da er einen Faktor hemmt, der für den Umbau gesunder Leberzellen in funktionsloses Bindegewebe verantwortlich ist. Auch Diabetes-Typ-2-Patienten kann demnach Kaffee helfen, da er die Zuckeraufnahme beim Essen verlangsamt; Asthmatikern kann er durch Erweiterung der Atemwege ermöglichen, besser durchzuatmen.

Kaffee beinhaltet mehr als 100 verschiedene Inhaltsstoffe. Der wohl bekannteste ist Koffein. Der Stoff bindet sich im Gehirn an den sogenannten Adenosinrezeptoren. Adenosin ist ein Botenstoff, der im Körper wie eine Bremse wirkt. Er steuert die Informationsaufnahme und verhindern eine Überbelastung des Gehirns. Außerdem macht er uns müde, wenn er an seinen Rezeptoren bindet. Wird nun Kaffee getrunken, blockiert das Koffein die Rezeptoren. Das Gefühl von Wachheit entsteht. Hört die Koffeinzufuhr auf, zum Beispiel während der Mittagszeit, kann das Adenosin wieder seiner Arbeit nachgehen - das berühmte Mittagstief entsteht.

Wie so oft in Sachen Ernährung gilt also auch beim Kaffee: Was einem gut oder schlecht tut, muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich trinke mittlerweile wieder Kaffee – allerdings nicht mehr täglich und deutlich weniger als vorher.

Ich versuche jetzt, Kaffee als Genussmittel zu betrachten: Mal eine Tasse im Café mit Freunden oder Bekannten ganz in Ruhe, oder zum Frühstück am Wochenende. Das tut mir gut.