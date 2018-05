Der Vorteil der Holzkohle: Sie entzündet sich schneller und wird auch schneller heißt. Der Nachteil: Sie bleibt nicht so lange heiß. Der Vorteil der Holzkohle: Sie entzündet sich schneller und wird auch schneller heißt. Der Nachteil: Sie bleibt nicht so lange heiß.

Am besten sind übrigens Holzkohle oder Briketts, auf denen eines der beiden Gütesigel "FSC" (Forest Stewardship Council) oder "PEFC" (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht. Die Siegel sagen: Die Kohle stammt aus ökologisch verträglicher Landwirtschaft.

Ohne Siegel handelt es sich oft um Kohle, der Holz aus Polen, Ukraine, Paraguay, Nigeria oder Nicaragua beigemischt wird. Das Holz wurde dort auch durch illegale Rodungen gewonnen. Das gilt auch für viele Säcke, auf denen eigentlich "Made in Germany" steht. (Zeit)