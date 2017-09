Warum Frühstück die beste Mahlzeit ist – zu jeder Tageszeit

Ich mag es einfach, dafür mit qualitativ hochwertigen Zutaten . Brunch-Buffets sind gar nichts für mich. Das ist so eine Massenabfertigung, mir geht es um Genuss . Frühstück, das sind auch Kindheitserinnerung. Ich denke dabei an meine Mutter und unsere Gespräche, dazu den Geruch von Toastbrot.

In welchem Land gibt es das beste Frühstück?

Oh das ist schwer zu sagen, da ich noch nicht alle Länder dieser Welt bereist habe. Im letzten Jahr habe ich vier Wochen in Australien gearbeitet und hier einen Foto-Workshop gegeben. Ich habe hier direkt in Sidney am Bondi Beach gewohnt. Morgens bin ich oft früh aufgestanden und in ein kleines Strandcafé gegangen.

Schon auf dem Weg dorthin duftete alles nach Kaffeee.Ich habe mir dann die Surfer und den Sonnenaufgang angeschaut und bin in den Tag gestartet. Auf dem Rückweg habe ich mir dann einen Frühstücksburger mit Avocado und Bacon geholt oder ein Getränk mit Kombucha.

Die Sachen waren alle einfach, aber die Zutaten hatten eine tolle Qualität. Und darum geht es mir beim Essen.