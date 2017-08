Kalorien zählen ist nicht alles – warum eine Bloggerin Mandeln und Fruchtgummi vergleicht

Zehn Regeln für eine gesunde Ernährung Zehn Regeln für eine gesunde Ernährung

1. Die Lebensmittelvielfalt genießen: Der Mix macht's! Eine angemessene Menge und die Kombination nährstoffreicher und energiearmer Lebensmittel zeichnet eine ausgewogene Ernährung aus.

2. Reichlich Getreideprodukte sowie Kartoffeln: Die enthalten nämlich viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe sowie Ballaststoffe.

3. Fünfmal am Tag Gemüse und Obst: Genieß fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, möglichst frisch, nur kurz gegart oder gelegentlich auch als Saft oder Smoothie. Achte auch darauf, was gerade Saison hat.

4. Wichtige Nährstoffe aus tierischen Produkten: Milch und Milchprodukte täglich, Fisch ein- bis zweimal in der Woche, Wurstwaren sowie Eier in Maßen. Eher auf rotes Fleisch (Rind, Schwein) verzichten und stattdessen auf Geflügel setzen.

5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel: Pflanzliche Öle bevorzugen und auf verstecke Fette achten. Insgesamt reichen 60 bis 80 Gramm Fett pro Tag aus.

6. Zucker und Salz in Maßen: Zuckerhaltige Getränke meiden und mit wenig Salz würzen.

7. Reichlich Flüssigkeit: Wasser ist lebensnotwendig – du solltest mindestens 1,5 Liter pro Tag trinken.

8. Schonend zubereiten: Die Lebensmittel sollten bei möglichst niedrigen Temperaturen gegart werden, soweit es geht kurz, mit wenig Wasser und wenig Fett.

9. Sich Zeit nehmen und genießen: Gönn dir eine Pause um zu essen.