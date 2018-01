Gilt die Drei-Sekunden-Regel wirklich?

Der Stand der Forschung

Die aktuellste Studie zu dem Thema wurde 2016 in den USA veröffentlicht – auf diese Ergebnisse verweisen auch die deutschen Risikoexperten. Forscher der Rutgers University in New Jersey haben zwei Jahre lang untersucht, was passiert, wenn unterschiedliche Lebensmittel auf unterschiedliche Fußböden fallen. Die Untersuchung trägt den Titel "Is the five-second rule real?" – vor allem in den USA gelten sogar fünf statt drei Sekunden als Obergrenze. Das Ergebnis: Egal, wie schnell man das Essen wieder vom Boden aufhebt, es werden immer Keime übertragen.

Können wir uns überhaupt richtig schützen?

Wir können es zumindest versuchen: "Wir sind den Folgen einer Kontamination von Lebensmitteln nicht hilflos ausgeliefert", sagt Petra Hiller. " Zum Beispiel können wir uns gut gegen Krankheitserreger schützen, wenn wir Lebensmittel vor dem Verzehr ausreichend erhitzen." Wichtig dabei: Im Innern des Lebensmittels sollte mindestens zwei Minuten lang eine Temperatur von 70 Grad herrschen (soweit wir das einschätzen können). Das tötet die Keime, die möglicherweise über den Boden auf Dinge übertragen wurden. "Im privaten Rahmen ist es natürlich auch eine persönliche Entscheidung, ob man Lebensmittel noch essen möchte, die vorher auf dem Boden lagen – da spielt ja auch das eigene Ekelempfinden eine Rolle."