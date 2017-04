Tschüss, Junge! Weltweit backen Menschen Trennungskuchen

Ich bin frei, ich kann auch ohne dich – diese Torten zeigen, dass jeder Abschied auch Vorteile hat:

"Diese Kuchen bedeuten viel mehr als ein bisschen Backen", sagt Kim Say, die Besitzerin von "Adult Cakes by Kim", einer Konditorei in Houston, Texas (NPR).



"Die Nachfrage nach ist so groß, dass wir uns mittlerweile darauf spezialisiert haben, sie zu backen."



Die Kuchen, meist in Form einer mehrstöckigen Torte, sehen im Detail ganz unterschiedlich aus: Einer erinnert an eine Hochzeitstorte – nur, dass die Marzipanbraut oben drauf ihren Bräutigam köpft.



Auf einem anderen Kuchen sitzt eine sehr freudig blickende Frau. Ihr Ex wird weiter unten von rotem Fondant zerdrückt.