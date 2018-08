Die Menge der Einwegbecher für unterwegs ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Seit der Jahrtausendwende hat sie sich in Deutschland auf 106.000 Tonnen Abfall pro Jahr verdreifacht. Damit hat der To-go-Becher die Plastiktüte mit 95.000 Tonnen jährlichem Abfall überholt – inklusive Zubehör wie Deckel, Strohhalm und Rührstäbchen.

Die meisten Becher bestehen aus Pappe, die mit Kunststoff beschichtet wird. Für die Herstellung eines solchen Bechers benötigt man etwa einen halben Liter Wasser. Das ist oft mehr, als überhaupt hineinpasst.

Nicht immer ist nachvollziehbar, wo die Fasern für die Papierherstellung herkommen, außerdem bestehen manche Becher auch komplett aus Kunststoff. Als umweltfreundlich können die Becher, die nur wenige Minuten in Gebrauch sind, also nicht bezeichnet werden. Viele der Einwegbecher werden zudem einfach achtlos weggeworfen und landen am Straßenrand oder neben dem Mülleimer im Park. Der Kunststoff in den Bechern gelangt so als Mikroplastik in die Umwelt. (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen)