Food

Okay, du hast es mittlerweile oft genug gehört: Cola ist ungesund. Aber wie ungesund? Weiß du wie viel Zucker in einem Glas steckt? Was enthält wohl mehr Zucker: Ein Glas Saft oder ein Glas Limonade? Und wie sieht es eigentlich mit Bier aus?

Hier kannst du dein Wissen testen: Wie viel Zucker steckt in diesen Getränken?