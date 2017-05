Diese Frühstückseier bringen dich auf Wolke Sieben

Today

Unser Überblick zur Landtagswahl am 14. Mai

Mit den Wahlen in Nordrhein-Westfalen startet auch der Bundestagswahlkampf so richtig. Nach dem Saarland (bento) und Schleswig-Holstein (bento) ist es in diesem Jahr das dritte Bundesland, das einen neuen Landtag wählt – und das letzte vor der Bundestagswahl im Herbst.

Sowohl im Saarland als auch in Schleswig-Holstein kam der "Schulzzug" ins Stocken, die CDU hat die SPD jeweils hinter sich gelassen.