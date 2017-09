Oh nein! In unseren Lieblingschips steckt Tier

Bei einigen Produkten wird das schon beim ersten Blick auf die Zutaten deutlich. Die funny-frisch Currywurst-Style-Chips enthalten beispielsweise Schinkenspeckpulver – also eindeutig Fleisch.

Bei der Chicken-Nuggets-Variante ist tatsächlich auf den ersten Blick kein konkreter Anhaltspunkt auf Fleisch oder Tier in den Zutaten erkennbar:

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Zucker, Speisesalz, Aroma, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Gewürze, Ananasfruchtpulver (Maltodextrin, Ananaspüreekonzentrat), Knoblauchpulver, Chilipulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Paprikaextrakt), Säureregulator (Natriumacetate), Karamellzuckersirup, Invertzucker.

Der Grund: Hersteller sind nicht verpflichtet, tierische Zusätze anzugeben. Verbrauchern bleibt also in vielen Fällen nur die Option, direkt beim Unternehmen nachzufragen. Gegenüber der Organisation Foodwatch gab funny-frisch immerhin an, welche ihrer Produkte tierische Inhaltsstoffe enthalten. (Foodwatch)

Auch die ganz klassischen "Chipsfrisch ungarisch" sind nicht für Veganer oder Vegetarier geeignet.

Doch was in der Zutatenliste der Chicken-Nuggets-Chips ist denn nun das Tier? Weil der Hersteller die Rezepturen nicht verraten will, haben wir noch einmal Christian Niemeyer gefragt: