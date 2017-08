Das sind die schlimmsten Chefkoch-Rezepte

Food

Dürfen wir vorstellen: der Wurstkuchen!

Natürlich sind unsere Augen, die ja bekanntlich mitessen, von schöngefilterten Instagram-Food-Fotos verwöhnt. Doch die – nennen wir sie "Rezepte" – die der Tumblr-Blog "Worst of Chefkoch" sammelt, lassen uns nicht nur am Geschmackssinn, sondern auch an der Sehkraft einiger Hobbyköche zweifeln.

Denn: Was sieht noch unappetitlicher aus als blassrötlich glänzendes Mett? Das vegane blassrötlich glänzende Mett, das ein Chefkoch-Nutzer empfiehlt – bestehend aus eingeweichten Reiswaffeln und Tomatenmark.

Nicht einmal Veganer können so hungrig sein.

Das einzige, was eine "Lasagne mit Hühnerherzen" noch ekliger machen könnte? Bananen.

Bananen!