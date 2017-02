Wie sich zwei Stuttgarter die Eröffnung ihres Burger-Ladens vorstellten – und wie es wirklich war

Evgeny rechnet vor:

130 Gramm Hackfleisch braucht ein Burger und natürlich am besten selbstgemachte Soße. Was Grünzeug und Brötchen im Einkauf kosten, kann man eigentlich vernachlässigen.

Während Fleisch nun mal seinen Einkaufpreis hat und selbstgemachte Soße Arbeitsaufwand und damit verbundene Personalkosten verursacht, sind Backwaren und Gemüse in Burger-Mengen – also in wenigen Gramm pro Portion – verhältnismäßig günstig zu bekommen.

100 Gramm Hack kosten je nach Lieferant 1,50 Euro bis 2,30 Euro. Wie überall in der Gastro, muss man auch im Burger-Geschäft mit einem Preisfaktor von 300, besser 350 Prozent zum Wareneinsatz pro Teller rechnen.

So ist in der Branche über den Daumen gepeilt die Rechnung, was eine Burger-Portion plus Personal, plus Miete, plus Nebenkosten, plus Steuern abwerfen sollte, damit man kein Minus-Geschäft macht.