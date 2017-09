Günstig kochen am Monatsende: Diese Gerichte kosten weniger als drei Euro

Es schmeckt ober-monster-mega-lecker. Die Sauce ist extrem reichhaltig, würzig, salzig und fettig. Wenn man am Monatsende eine schwere Zeit hat, kann man sich hiermit seelisch aufbauen.

Pro großer Portion zahlt man also etwa 1,40 bis 1,70.

Pro Person etwa 200 Milliliter Wasser, einen Teelöffel Brühe und ein Paket Schmelzkäse im Topf erhitzen. Brühe und den Käse bei mittlerer Hitze unter Rühren auflösen. Nicht zu stark aufkochen, der Käse brennt sonst an!

Dieses Gericht ist besteht in der Grundversion aus nur 3 Zutaten:

Was brauche ich dafür?

2,35 Euro insgesamt, pro Portion also weniger als 1,20 Euro

Du kippst die passierten Tomaten in einen Topf und würzt das Ganze bis es halbwegs Geschmack hat. Die Gnocchi kochst du mit Wasser auf bis sie oben schwimmen. Du gießt das Wasser ab, krümelst den Feta dazu und gießt die Soße drüber. Alternativ kannst du Feta und Gnocchi auch anbraten – dafür brauchst du allerdings noch Öl oder Butter.

Ein halber Laib Brot, sechs Eier und Öl. Wer es ganz hart mag, nimmt noch Salz und Pfeffer.

Wie bereite ich das Gericht zu?

Schneide die Brotscheiben circa daumendick und schneide in der Mitte ein Loch – entweder mit Messer oder direkt mit einem Saftglas ausstechen. In der Pfanne ganz kurz mit Öl anbraten, dann die Eier hinzu. Einfach aufschlagen und das Spiegelei im Loch platzieren. Das Eiklar ein bisschen über den Brotscheiben verstreichen. Die Brote immer wieder in der Pfanne bewegen, damit sie nicht festbrennen – das Essen ist fertig, wenn das Eiklar weiß ist.

Wie viele Portionen kann ich damit kochen?



3 Portionen – reicht also für morgens, mittags und abends.

Wie viel kostet das Gericht?

1,20 Euro für die Eier, 1,50 Euro für das Brot – also 45 Cent pro Scheibe.

Wie schmeckt das Gericht und wie viele Sterne würde ich dem Gericht geben?

Na ja, wie Ei und Brot halt. Oder wie angebrannt, wenn du nicht aufpasst. Ich gebe drei von fünf Sternen, aber einen nur für den Namen.