Welche Biermarke ist das?

Streaming

Einer der reizvollsten Momente in den "Harry Potter"-Filmen war immer das Aufeinandertreffen von Magie und Alltag, also dann, wenn die Fantasiewesen ihre Spuren in der Welt der Muggel hinterließen. Auch "Fantastic Beasts" spielt mit dieser Idee: Die verborgene magische Welt wirkt dort immer so, als warte sie gleich hinter der nächsten Straßenecke.

Netflix treibt diese Idee nun weiter – mit dem Genre "Urban Fantasy".

Im Dezember bringt der Streamingdienst den Film "Bright" auf den Markt, mit Will Smith in der Hauptrolle.