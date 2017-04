Alle wollen Bärlauch – Gott sei Dank, es wächst direkt vor deiner Tür

Food

Bärlauch, das war noch gleich? Diese Pflanze, die in etwa so schmeckt wie Knoblauch:

Bärlauch ist nicht nur lecker und sehr gesund, sondern zur Zeit auch extrem beliebt. Denn seit Mitte April wächst er wieder fast überall dort, wo es feuchte Böden gibt.



Viele Leute sammeln Bärlauch und verarbeiten ihn anschließend beim Kochen. Und: Das Superfood der Stunde wächst in manchen Fällen direkt vor unserer Haustür.

In größeren Städten wandern Foodblogger und Hobbyköche durchs Unterholz, um die markant duftende Pflanze frisch zu sammeln. Erst kürzlich hat die Stadt Leipzig Hinweise veröffentlicht, die Bärlauch-Liebhaber beachten müssen – zum Beispiel, wo gepflückt werden darf und wo nicht.



Doch was macht Bärlauch so besonders?