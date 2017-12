Koks, Schweiß und Rachegelüste – 6 Geheimnisse, die dir ein Koch bestimmt nicht verrät

Die Köche stehen meist stundenlang, rennen umher, schnibbeln und filettieren, was das Zeug hält und kassieren dabei die ein oder andere Schnittverletzung und Verbrennung. Das oft alles für wenig Geld und viel Stress . Kaum ein Job ist so anstrengend wie der eines Kochs.

Entspannte Stimmung, leckeres Essen und dazu ein vernünftiger Drink – das macht einen schönen Abend in einem guten Restaurant aus. Doch während sich der Gast entspannt, ist in der Küche oft die Hölle los.

In einer Küche gibt es an jeder Station einen kleinen Eimer mit Löffeln . Die werden für alles benutzt. Anrichten, Abschmecken, Umschichten, solche Dinge. Heißt aber auch: Der Koch richtet mit dem Löffel an, mit dem er auch abschmeckt. Stundenlang. Irgendwann ist das Wasser im Eimer eher eine Fett- und Sabbersuppe und wird trotzdem benutzt. Nach Vorschrift ist das nicht, interessiert nur niemanden . Es fehlt einfach die Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern.

In der Küche ist es außerdem oft 30 Grad warm oder heißer. Die ganze Mannschaft kommt während der Arbeit also zwangsläufig ins Schwitzen. Die langen, dicken Klamotten nach Vorschrift helfen da natürlich nicht. Mit Sicherheit hast du also nicht nur mal ein Haar in der Suppe, sondern auch mal den Schweiß des Kochs . Denn der ein oder andere Tropfen landet schon mal auf dem Teller Gastes.

Zurzeit arbeite ich in einem renommierten Restaurant in einer deutschen Großstadt . In der Küche sind wir zu acht.

Ich weiß das, weil ich seit sechs Jahren als Koch arbeite. Wenn ihr am Wochenende frei habt, stehe ich in der Küche. Ich habe schon fast überall gekocht, bei einem Imbiss, in der gehobenen Gastronomie, in diversen Restaurants. Ich habe da zwischen 8,50 und 15 Euro pro Stunde verdient. Bei acht bis zehn Stunden pro Schicht kam da gut was zusammen.

2. Das Essen in einem Restaurant schmeckt so gut, weil es voller Fett und Zucker ist. US-Starkoch Anthony Bourdain hat es schon in seinem Buch “Geständnisse eines Küchenchefs – Was Sie über Restaurants nie wissen wollten“ verraten. Das Essen in guten Restaurants schmeckt so lecker, weil es voll von Butter und Zucker ist. Denn Fett ist ein Geschmacksträger, Zucker macht süchtig und man will mehr. Überall kommt also das Doppelte, ach was Dreifache an Zucker und Butter rein. Auch in vegetarische und vegane Gerichte. Denn…



3. ... 100% vegetarisch oder vegan? Vergiss es. Wenn du strikter Veggie bist, solltest du hier lieber nicht weiterlesen!

Es ist unmöglich Fleisch, Fisch und Gemüse strikt voneinander zu trennen. Klar, du bekommst zwar ein vegetarisches Gericht vorgesetzt. Kontakt mit tierischen Produkten hat es aber meistens trotzdem gegeben. So wird die angeblich fleischfreie Suppe vielleicht mit Rinderfond verlängert, oder bei den Bratkartoffeln einfach der Speck rausgepuhlt. Und an alle Veganer: In fast jeder Süßspeise sind Eier oder Milch drin. Egal was euch der Kellner erzählt. Bei mehr als hundert Gerichten am Abend, macht euch niemand noch ein extra veganes Gericht. Die meisten Köche verachten Veganer sogar oder wissen nicht, was das genau bedeutet. Ein Leben ohne tierische Produkte kommt für sie einfach nicht in Frage. Sich auf diese Gäste regelmäßig einzustellen ebenso wenig. Mein Tipp: Wenn ihr zu 100% vegetarisch oder vegan essen wollt, dann geht in die entsprechenden Restaurants dafür. Doch selbst dann kommt ihr an Fleisch manchmal nicht vorbei. Während des Reibens von fünf Kilo Karotten kann es schon mal passieren, dass der Koch mit der eigenen Hand über die Reibe rutscht. So ein bisschen Blut ist da schnell untergehoben. Merkt ja keiner. Immerhin ist es dann kein tierisches Produkt.



4. Der Job ist stressig. Viele bekämpfen den Druck mit Alkohol oder Drogen. Die wenigsten Köche können nach einer harten Schicht ohne Betäubung einschlafen. Es ist Gang und Gebe, nach jeder Schicht noch einen zu heben. Und zwar so richtig. Das Stresslevel ist während der Arbeit in der Küche so hoch, dass man danach einfach runterkommen will. Das geht am besten mit Alkohol. Ich habe auch Köche kennengelernt, die erst unter Alkoholeinfluss richtig arbeiten konnten. Da war es ganz normal, dass die Flasche Korn neben dem Schneidebrett stand. Oft genug ist das ein Teufelskreis. 14 Stunden arbeiten, dann einen trinken, vier Stunden Schlaf und wieder 14 Stunden arbeiten – das halten die wenigsten lange durch. Kein Wunder also, wenn sich manche wieder mit anderen Mittel aufputschen. Kollegen von mir arbeiten regelmäßig auf Speed und oft genug wird mir etwas angeboten.



​Kokain und Speed werden in der Küche viel und gerne konsumiert.

Noch härter sind die Zustände in der Sternegastronomie. Wenn ich höre, dass sich Köche mittlerweile bewusst gegen einen Stern entscheiden, weiß ich, wieso: 16-18 Stunden Arbeit sind in Sternerestaurants an der Tagesordnung. Die Leute schinden sich fast zu Tode, um einen Stern zu bekommen – oder ihn zu halten.