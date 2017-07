Diese Bilder vom World Body Painting Festival verzaubern deinen Tag

Art

Ganz nackt steht sie dort – und doch bekleidet. Von ihren Oberschenkeln, dem Bauch und den Armen strahlt und funkelt es, in magenta, marineblau und grün.



Ihr Outfit: Auf ihrer Haut liegen dicke Schichten Farbe, ihre Lippen sind knallrot geschminkt, auf dem Kopf trägt sie einen weiß-blauen Hut aus Spitze und Tüll.



Die Frau, die so aussieht, ist eine der vielen Teilnehmer des "World Bodypainting Festivals", das mehr als 30.000 Menschen am Wochenende in Klagenfurt, Österreich, feierten.