Was du tun kannst, wenn dein Alltag dich ankotzt

bento hat er erzählt, was er in diesem Monat erlebt hat.

Ben, 28, studiert im dritten Semester Fotografie an der Deutschen Popakademie in Hamburg. Davor hat er BWL studiert und zwei Jahre in der Werbebranche gearbeitet. Und dann gedacht, dass da draußen doch noch mehr sein muss.

Nach zwei Jahren in der Werbebranche bin ich für eineinhalb Jahre durch Asien gereist und habe in Laos gewohnt. Ich habe damals jeden Tag etwas Neues gesehen, jeden Tag etwas Neues erlebt. Als ich wiederkam und mein Fotografie-Studium begonnen habe, bin ich in eine Routine gefallen.

Was ist das genau für ein Gefühl, das du im Alltag vermisst?

Ich bin nicht mehr so aufmerksam. Ich denke ständig: "Ach, das kenne ich ja alles schon." Und ich bin auch nicht mehr so spontan, habe meine Zeit meistens schon sorgfältig verplant. Wenn man mit neuen Dingen konfrontiert ist, entsteht oft so eine Spannung – Was wird jetzt passieren? In solche Situationen komme ich überhaupt nicht mehr.

Wie hast du die Orte ausgewählt, die du besucht hast?

Ich habe mich einfach gefragt: Wo war ich noch nie, was habe ich noch nie gesehen? Die ersten Tage war ich in Norwegen, das war einfach. In Hamburg musste ich gezielt suchen. Am Anfang habe ich alles genau geplant, irgendwann habe ich mich mehr von meiner Stimmung leiten lassen. Ich bin einfach in Straßen abgebogen, die ich noch nie betreten habe.