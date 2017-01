Kennst du schon Berlins unterirdischen Regenbogen?

Vier Mal bin ich nach Berlin gereist. Bei meinen Aufenthalten in der Stadt habe ich mich natürlich nicht nur im Untergrund aufgehalten. Meist waren es vier Stunden am Tag, die ich am Projekt gearbeitet habe, dann wollte ich wieder nach oben. Wenn ich mich entschieden hätte, auch die überirdischen Stationen zu fotografieren, hätte ich vermutlich länger gebraucht.

Also habe ich von jeder Station zwischen 10 und 20 Fotos gemacht, dafür habe ich mir 15 bis 20 Minuten Zeit genommen, dann bin ich in die U-Bahn gestiegen und zur nächsten Station gefahren. Besonders wichtig war, dass immer der Name des Bahnhofs auf einem der Bilder ist.

Wie bist Du überhaupt auf die Idee für das Projekt gekommen?

Als ich das erste Mal in Berlin war und die Stadt langsam kennenlernte, wohnte ich in der Nähe der Linie U8. Jede Station hat eine andere Farbe. Bevor ich die Namen der Bahnhöfe kannte, hatte ich mir ihre Farben eingeprägt. Da lag es für mich als Fotografin nahe, das alles zu dokumentieren.

Wenn man in schon einmal in Berlin war oder dort lebt, kann man mein Projekt vielleicht nachvollziehen. Vielleicht hat man eine Lieblingsstation oder man ist an einer Station öfter als an anderen. Ich lasse mir gern erzählen, welche Station andere Menschen ihr „zu Hause“ nennen. Außerdem werde ich mich immer an einige Dinge erinnern, die mir hier und dort passiert sind.

Was war das?

Als ich in Berlin war, wohnte ich direkt am Rosenthaler Platz, einer meiner besten Freunde wohnte an der Pankstraße, mein Telefon wurde mir am Gesundbrunnen gestohlen. Und ich erinnere mich an einen Typen, der einen Joint an der Haltestelle Rathaus Spandau geraucht hat. Am Kottbusser Tor und am Hermannplatz sind immer viele Menschen unterwegs. Die U-Bahnhöfe verraten viel über den jeweiligen Kiez.