Fotografin fragt Tinder-Dates, was an ihr schön ist – und was nicht

Warum hast du die Männer ausgerechnet über Tinder gesucht?

Für mich steht Tinder für die Perversion der digitalen Welt. Im Wimpernschlag einer Libelle wird entschieden: "Ja, finde ich gut" oder "Nein, der sieht scheiße aus". Tinder war deshalb die perfekte Plattform für dieses Projekt.

Wie bist du vorgegangen?

Ich habe mir ein Tinder-Profil angelegt, in dem stand, dass ich Fotografin bin, und was ich vorhabe. Ich wollte von Anfang an ehrlich mit den Männern sein und keine leeren Versprechungen machen oder Hoffnungen schüren.

Wenn ich dann einen Mann getroffen habe, habe ich ihn zunächst gefragt, was er an sich selbst mag und was nicht. Dann habe ich ihn gefragt, was er an mir am schönsten findet – und was am wenigsten schön. Die Klamotten habe ich bei den Treffen anbehalten – auf Tinder sieht man ja auch nicht alles.