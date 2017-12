Dieser Mann hat 40.000 Tattoos – jedes soll für ein totes Tier stehen

"Mit meinen Tattoos will ich die Welt für einen Moment anhalten", sagt Alfredo. "Ich will sie auf den Wahnsinn hinweisen, der sekündlich bei den Schlachtern dieser Welt passiert, nur, damit unser Fleischhunger befriedigt wird."



Alfredo ist 50 und lebt in Italien. Über sich selbst sagt er, dass er Aktivist, Autor und Theaterlehrer sei – und, dass seine Wohnung ein Van sei, mit dem er durch die Gegend fahre, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen.