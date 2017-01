So hast du die Heldinnen deiner Kindheit noch nie gesehen

Art

Berührungen können das schönste oder das schlimmste sein. Der liebevolle Griff an die Schulter vom Vater, die Geschwister, die einen in den Bauch knuffen, Freunde, die tröstend den Arm um uns legen. Und dann gibt es Berührungen, die noch Jahre später spürbar sind, die unsichtbare Narben hinterlassen: eine Hand auf den Brüsten, die man dort nicht haben will, ein Griff in den Schritt, obwohl man "nein" gesagt hat.