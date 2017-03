So sehen wir aus, wenn es uns mal wieder nur ums schönste Selfie geht

"Es macht mich traurig, dass unser Leben manchmal nur noch in einem Smartphone-Display stattfindet", sagt Chelsea London, 31 und Fotografin aus New York. "Es fühlt sich so an, als seien wir in manchen Momenten gar nicht mehr anwesend."



Um zu zeigen, welche Momente das sind, an welchen Orten wir zu sehr fixiert sind aufs Handy, macht sie Fotos von Leuten, die Selfies machen. Meistens fährt Chelsea dafür an öffentliche Plätze, zum Beispiel, wenn sie im Urlaub ist. Dort sieht sie sich um: "Es ist echt dramatisch, wie wir uns verändert haben, wenn wir draußen unterwegs sind."