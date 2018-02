Dieser Pole hat die Nationalhymne für Flüchtlinge umgedichtet. Jetzt muss er Strafe zahlen

Wir haben mit Jas Kapela über das Urteil gegen ihn gesprochen.

Es ist so lange her, dass du das Lied ins Netz gestellt hast. Weißt du noch, was damals die ersten Reaktionen waren?

"Zuerst haben sich einige Leute beschwert, dass wir so schlecht singen.

Doch sobald sich das Video in rechten Kreisen verbreitet hatte, wurden die Kommentare unschön. Manche schrieben, wir sollten ins Gefängnis. Wir bekamen sogar Morddrohungen. Es war nicht witzig zu lesen, dass unseren Familien Vergewaltigungen durch Geflüchtete gewünscht wurden."