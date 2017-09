Liron hat eine neue Sprache entwickelt – für Frieden im Nahen Osten

" Aravrit" heißt ihr Projekt. Der Name ist eine Kombination aus "Aravit" (Arabisch) und "Ivrit" (Hebräisch). So möchte sie für Frieden im Nahen Osten werben.

Warum hast du eine neue Schriftsprache geschaffen?

Ich lebe in Haifa, einer Stadt im Norden Israels, in der jüdische und arabische Israelis Tür an Tür wohnen. Wie überall im Land sind auch in meiner Heimatstadt alle Schilder dreisprachig auf Hebräisch, Arabisch und Englisch beschriftet.