Diese Fotos zeigen, wie viel Müll wir wirklich produzieren

In vier Jahren kommt ein gigantischer Berg an Klopapierrollen, Flaschen, Pizzakartons und Müsliverpackungen zusammen. Die Dinge kommen in dem Moment weg, in dem wir sie nicht mehr brauchen – und wir vergessen schnell wieder, was und wie viel wir entsorgt haben.



Wir sollten mal innehalten, uns vergegenwärtigen, dass wir wieder, wieder und wieder Abfall produzieren.