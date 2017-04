Die beste Art vor dem Klimawandel zu warnen? Mit verstörenden Postern!

Art

Der Klimawandel ist ein reales Problem – das in der Politik der neuen US-Regierung keine große Rolle mehr spielt. Trumps Team schraubt Gelder für den Umweltschutz zurück und investiert wieder verstärkt in den Abbau von Kohle und in die Ölförderung (bento).

Vor allem die Nationalparks in den USA spüren die Folgen des Klimawandels schon jetzt: Gletscher in den Rocky Mountains schmelzen, Waldbrände breiten sich immer häufiger aus. In 235 von 289 Nationalparks kam es zwischen 1901 und 2012 zu extremen Hitzerekorden (Scientific American).

Die Künstlerin Hannah Rothstein will nun darauf aufmerksam machen – mit eindringlichen Plakaten.