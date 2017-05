Dieses Känguru ist trainierter als du

Art

Und soll jetzt auch noch eine Statue bekommen

Rogers Muskelberge haben ihn weit über den australischen Kontinent hinaus berühmt gemacht. Seine Heimatstadt Alice Springs will ihm nun ein Denkmal errichten. In Lebensgröße.

Mittlerweile muss sich Barns vor seinem Zögling in Acht nehmen. Denn Roger boxt – nicht nur andere Kängurus, sondern gelegentlich auch seinen Pfleger: "Ich habe schon einige Narben, weil er mir eine runtergehauen hat. Am Kopf, an der Leiste, an den Beinen. Und Wegrennen ist auch keine Option: Roger wird bis zu 65 Kilometer in der Stunde schnell."

Alles Roger! So lebt der Muskelprotz in Australien: